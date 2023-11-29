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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلق على اتفاقية تمديد الهدنة الإنسانية في غزة بين حماس وإسرائيل

روسيا
روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن روسيا ترحب بقرار تمديد الهدنة الإنسانية بين حركة حماس وإسرائيل، وتتوقع أن يواصل الجانبين الحوار.

وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "بينما نرحب بقرار الجانبين بتمديد الهدنة الإنسانية، نتوقع منهما مواصلة الحوار الفعال نحو تهدئة الوضع بشكل أكبر مع البحث عن سبل خفض التصعيد على طاولة طويلة"، لافته إلى أن المسار المستدام على المدى الطويل.

وأكدت زاخاروفا على أن روسيا تواصل بذل الجهود لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أن رحلات وزارة الطوارئ الروسية في 21 و23 و25 نوفمبر قامت بتسليم المزيد من المواد الغذائية والأدوية إلى مصر للفلسطينيين المحتاجين. 

وأوضحت زاخاروفا: "إجمالاً، أرسلنا أكثر من 300 طن من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة".

وعلى جانب آخر، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأحداث الجارية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضافت زخاروفا في تصريحات لمحطة إذاعة سبوتنيك، أن الانهيار الحالي برمته في الأراضي قطاع غزة، حيث تكشفت مأساة هائلة تتعلق بالمواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، هو مسؤولية كاملة على عاتق الولايات المتحدة، أو بالأحرى، يجب أن أقول، بسبب عدم مسؤولية الولايات المتحدة، إنهم وحدهم المسؤولون.

ووفقا للمتحدثه باسم وزارة الخارجية الروسية، فإن سياسات واشنطن على وجه التحديد هي التي كانت بمثابة المصادر الرئيسية للتوتر في منطقة الصراع.

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