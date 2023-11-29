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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دفاعات روسيا تدمر مسيرة أوكرانية فوق موسكو

مسيرة أوكرانية
مسيرة أوكرانية

أفادت وكالة "تاس" الروسية، بأن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيّرة أوكرانية فوق منطقة موسكو.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية دمرت في تمام الساعة 7.30 صباحًا بتوقيت موسكو طائرة بدون طيار أوكرانية فوق أراضي منطقة بودولسك الحضرية في موسكو.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت اليوم الأربعاء، أن فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود شنت هجومًا بأربعة صواريخ كروز على البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

وحسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية عن الوزارة قولها إن طاقم فرقاطة من أسطول البحر الأسود تلقى مهمة مفاجئة تتمثل في شن ضربة بصواريخ كروز كاليبر في أقصر وقت ممكن ضد البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أيضًا أن طائرات الهجوم "سو-25" الروسية دمرت مواقع المركبات المتموضعة بشكل متخفٍ ومدرعات القوات الأوكرانية، في اتجاه جنوب دونيتسك.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت الدفاع الروسية في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن طواقم طائرات الهجوم سو-25 الروسية في منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة شنت ضربات صاروخية جوية على الأهداف العسكرية والمعدات التابعة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك".

وأشار البيان إلى أن إطلاق الصواريخ تم من طائرات كانت على ارتفاعات منخفضة. وبعد استخدام وسائل الهجوم الجوي، قامت الطواقم بتنفيذ مناورات، وأطلقت فخاخ حرارية، وعادت إلى مدرج الإقلاع.

ولفتت إلى أنه نتيجة للعملية العسكرية، تم تدمير المواقع المتموضعة بشكل متخفي والتقنيات المدرعة للقوات الأوكرانية".

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