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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية وتعميم منظومة التراخيص الإلكترونية

وزير الري
وزير الري
حنان توفيق

عقد  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف الأعمال الجاري تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية، والجهود المبذولة في حصر الآبار الجوفية والمخالفات، ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وجهود تحصيل مستحقات الوزارة.

واستعرض الاجتماع، الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي لأعمال قطاع المياه الجوفية، بما يُسهم في تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمواطنين، وتحسين خدمات المنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض مقترح لتنفيذ حملة إعلامية للتوعية بأعمال قطاع المياه الجوفية، والإجراءات المنظمة لاستخدام المياه الجوفية، بما يسهم في رفع الوعي لدى المنتفعين وتعزيز الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة.

ووجه الدكتور سويلم بتوفير تدريب مكثف لتأهيل مجموعة من شباب المهندسين بالوزارة، بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، لإعداد صف ثانٍ من شباب المهندسين القادرين على تحمل مسؤوليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور سويلم ضرورة تعميم منظومة التراخيص الإلكترونية على مستوى جميع الإدارات، تمهيدًا للتحول الإلكتروني الكامل، بما يضمن وصول القرار إلى المنتفع إلكترونيًا، مع التأكيد على تسريع إجراءات التراخيص تيسيرًا على المنتفعين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

كما وجه بتفعيل روابط مستخدمي المياه، وتعزيز التحول إلى الري الحديث بالأراضي التى تعتمد على المياه الجوفية، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه وتحسين إدارة الموارد المائية، إلى جانب تعزيز التحول لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، بما يدعم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وخفض تكاليف التشغيل.

الري سويلم الآبار الجوفية

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