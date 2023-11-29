روسيا تكشف عن دور أمريكا المدمر في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

كشف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري تشوماكوف، أن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل "لعبت دورًا مدمرًا في تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال تشوماكوف، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “سياسة الولايات المتحدة، التي غضت الطرف لوقت طويل عن البناء المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لعبت أيضًا دورًا مدمرًا في التصعيد الحالي”.

وأضاف تشوماكوف أن الولايات المتحدة تعترف بضم الاحتلال لمرتفعات الجولان السورية المحتلة.

واستطرد: "نتيجة لذلك، أصبحنا أمام صراع من نطاق غير مسبوق، والذي ينطوي على خطر التمدد إلى كامل منطقة الشرق الأوسط".