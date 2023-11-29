انهيار كامل.. روسيا تكشف أثر السياسة الأمريكية على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأحداث الجارية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضافت زخاروفا في تصريحات لمحطة إذاعة سبوتنيك، أن الانهيار الحالي برمته في الأراضي قطاع غزة، حيث تكشفت مأساة هائلة تتعلق بالمواجهة الفلسطينية الإسرائيلية، هو مسؤولية كاملة على عاتق الولايات المتحدة، أو بالأحرى، يجب أن أقول، بسبب عدم مسؤولية الولايات المتحدة، إنهم وحدهم المسؤولون.

ووفقا للمتحدثه باسم وزارة الخارجية الروسية، فإن سياسات واشنطن على وجه التحديد هي التي كانت بمثابة المصادر الرئيسية للتوتر في منطقة الصراع.

كما قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري تشوماكوف، إن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل "لعبت دورًا مدمرًا في تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال تشوماكوف، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “سياسة الولايات المتحدة، التي غضت الطرف لوقت طويل عن البناء المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لعبت أيضًا دورًا مدمرًا في التصعيد الحالي”.

وأضاف تشوماكوف أن الولايات المتحدة تعترف بضم الاحتلال لمرتفعات الجولان السورية المحتلة.

واستطرد: "نتيجة لذلك، أصبحنا أمام صراع من نطاق غير مسبوق، والذي ينطوي على خطر التمدد إلى كامل منطقة الشرق الأوسط".