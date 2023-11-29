فرنسا تتحرك ضد كبار مسؤولي حماس.. تفاصيل

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن باريس تعمل مع حلفائها من الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على قيادات حركة حماس.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أوضحت الخارجية الفرنسية، أنه من المناسب أيضا أن يتحرك الاتحاد الأوروبي ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

الاحتلال :لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع حماس

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية لن تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع حماس بوساطة قطرية، رغم الضغوط الأمريكية الشديدة، وفقا لما ذكره موقع "والا" العبري.

ووفقا للموقع العبري فقد دعا قادة هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إلى مواصلة العدوان على غزة مع انتهاء وقف إطلاق النار من أجل "استكمال أهداف الحرب".

وتشير التقديرات بحسب الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي سيعود يوم السبت إلى استخدام الذخيرة الحية ضد حركة حماس في قطاع غزة.