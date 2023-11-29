وزير الخارجية: مصر تهدف إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية "أكس" ، اليوم الأربعاء، عن لقاء أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية رئيس مجلس الأمن، ووزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية الصين، فور وصولهم مقر الأمم المتحدة اليوم.

وقال وزير الخارجية خلال لقاء المجموعة الوزارية العربية الإسلامية مع رئيس مجلس الأمن، أن مصر هنا تقديرا للرئاسة الصينية لمجلس الأمن ومواقف الصين الداعمة للمبادئ.



ولفت شكري إلى أن مصر تهدف الي وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، مضيفاً أن قرار مجلس الأمن الأخير لم يتم تفعيله أو احترامه حتى الآن.

وأوضح وزير الخارجية أن مشروع قرار مجلس الأمن الذى تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية مشروع قرار إنسانى وليس سياسيا، ومجلس الأمن يتحمل مسئولية الوضع الإنسانى فى القطاع.

وقال سامح شكري عن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أن الكل يتحدث عن رفض التهجير، ولكن لا يتم اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.