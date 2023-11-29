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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تكشف حقيقة تطبيق صفقة لتبادل الرهائن تؤدي لإنهاء الحرب في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال سكرتير مجلس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوسي فوكس، اليوم الأربعاء، إنه لن تكون هناك صفقة لتبادل الرهائن من شأنها أن تؤدي إلى نهاية الحرب أو وقف دائم لإطلاق النار، مشيرا إلي أن هذه الشائعات كاذبة.

وكتب فوكس، عبر منصة “إكس”، “سأعطيكم نصيحة واحدة حول كيفية التمييز بين الأخبار الحقيقية والأخبار الكاذبة في هذه الأيام الصعبة.. أي شائعات عن أنه ستكون هناك صفقة تبادل رهائن ستؤدي إلى نهاية الحرب أو وقف دائم لإطلاق النار هي شائعات كاذبة".

وأمس، ذكرت محطة "كان" الإذاعية الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر، أن مسؤولين استخباراتيين من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر ناقشوا مع السلطات القطرية في الدوحة إمكانية إبرام اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس، تفرج بموجبه الحركة الفلسطينية عن جميع الرهائن، بما في ذلك الجنود، وستقوم إسرائيل في المقابل بإطلاق سراح المزيد من الفلسطينيين من السجون والموافقة على وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة.

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ورداً على هذه التصريحات، هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، بحل الائتلاف الحاكم إذا لم تستأنف إسرائيل الحرب مع حماس في نهاية وقف إطلاق النار.

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