بسبب تغريدة عن اليهود.. الإعلام العبري يوجه الشكر للمرشد الإيراني

وجه موقع "سروجيم" العبري، اليوم الأربعاء، الشكر للمرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، بسبب تغريدة كتبها عن اليهود على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب المرشد الإيراني علي خامنئي هذا الصباح على شبكات التواصل الاجتماعي: "يزعم البعض كذبا أن إيران تقول إنه يجب إلقاء جميع اليهود والصهاينة في البحر، لا، لم نقل ذلك أبدا".

وقال الموقع العبري: شكرا جزيلا خامنئي.. من الواضح بالفعل بما لا يدع مجالاً للشك أن من يدير هذه الحرب هو علي خامنئي زعيم إيران، فبعد اتهامه مراراً وتكراراً بمساعدة وتحريض إرهابيي حماس وإعدادهم للمذبحة الرهيبة في الجنوب، يريد توضيح موقفه".

وصباح اليوم الأربعاء، كتب المرشد الإيراني على حسابه على موقع X (تويتر سابقًا): "يزعم البعض كذبا أن إيران تقول إنه يجب إلقاء جميع اليهود والصهاينة في البحر . لا، لم نقل ذلك أبدًا. نقول إنه يجب إجراء تصويت شعبي".

وتابع: "يجب أن يكون العامل الحاسم، الحكومة التي ستقف على أصوات الفلسطينيين هي التي ستقرر ما إذا كان يجب على الأجانب المغادرة أو البقاء".

وفي وقت سابق اليوم، قال خامنئي، إن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء "شرق أوسط جديد" وتحقيق أهدافها السياسية في المنطقة.

وأضاف “خامنئي”: "لقد فشلت خطط الولايات المتحدة لتشكيل "شرق أوسط جديد"، لقد خططوا للقضاء على حزب الله، لكنه أصبح أقوى بعشر مرات الآن، كما فشلوا في التهام العراق وسوريا، وفشلوا في تسوية النزاع الفلسطيني لصالح إسرائيل".

وأضاف أن عملية طوفان الأقصى التي قادتها حماس كانت "حدثا تاريخيا" يهدف، من بين أمور أخرى، إلى "نزع الطابع الأمريكي" عن المنطقة.