عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تغريدة عن اليهود.. الإعلام العبري يوجه الشكر للمرشد الإيراني

المرشد الأعلى علي
المرشد الأعلى علي خامنئي

وجه موقع "سروجيم" العبري، اليوم الأربعاء، الشكر للمرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، بسبب تغريدة كتبها عن اليهود على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب المرشد الإيراني علي خامنئي هذا الصباح على شبكات التواصل الاجتماعي: "يزعم البعض كذبا أن إيران تقول إنه يجب إلقاء جميع اليهود والصهاينة في البحر، لا، لم نقل ذلك أبدا".

وقال الموقع العبري: شكرا جزيلا خامنئي.. من الواضح بالفعل بما لا يدع مجالاً للشك أن من يدير هذه الحرب هو علي خامنئي زعيم إيران، فبعد اتهامه مراراً وتكراراً بمساعدة وتحريض إرهابيي حماس وإعدادهم للمذبحة الرهيبة في الجنوب، يريد توضيح موقفه".

وصباح اليوم الأربعاء، كتب المرشد الإيراني على حسابه على موقع X (تويتر سابقًا): "يزعم البعض كذبا أن إيران تقول إنه يجب إلقاء جميع اليهود والصهاينة في البحر . لا، لم نقل ذلك أبدًا. نقول إنه يجب إجراء تصويت شعبي".

وتابع: "يجب أن يكون العامل الحاسم، الحكومة التي ستقف على أصوات الفلسطينيين هي التي ستقرر ما إذا كان يجب على الأجانب المغادرة أو البقاء".

وفي وقت سابق اليوم، قال خامنئي، إن الولايات المتحدة فشلت في تحقيق هدفها المتمثل في إنشاء "شرق أوسط جديد" وتحقيق أهدافها السياسية في المنطقة.

وأضاف “خامنئي”: "لقد فشلت خطط الولايات المتحدة لتشكيل "شرق أوسط جديد"، لقد خططوا للقضاء على حزب الله، لكنه أصبح أقوى بعشر مرات الآن، كما فشلوا في التهام العراق وسوريا، وفشلوا في تسوية النزاع الفلسطيني لصالح إسرائيل".

وأضاف أن عملية طوفان الأقصى التي قادتها حماس كانت "حدثا تاريخيا" يهدف، من بين أمور أخرى، إلى "نزع الطابع الأمريكي" عن المنطقة. 

مرشد الأعلى الإيراني على خامنئي اليهود ايران إلقاء جميع اليهود والصهاينة في البحر المرشد الإيراني شرق أوسط جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

عاجل.. كتائب القسام تعلن مصرع 3 أسرى إسرائيليين في قصف سابق |بالأسماء

ترشيحاتنا

وزير الخارجية: مصر تهدف إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة

إسرائيل تكشف حقيقة تطبيق صفقة لتبادل الرهائن تؤدي لإنهاء الحرب في غزة

الأزهر: ذكرى تقسيم فلسطين أبشع الذكريات في التاريخ الإنساني الحديث

عصام سالم: الأهلي فشل في فك حصار سموحة المهزوم من الزمالك بـ«الخمسة»

الانتخابات الرئاسية 2024.. المصريون بالخارج يدلون بأصواتهم الجمعة

أخبار الفن.. سر قلادة إيمي سمير غانم.. سبب صادم وراء وفاة فنان شهير واستشهاد آخر.. أزمة مصطفى كامل الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم أعلنوا التبرع بـ أعضائهم بعد الوفاة.. رانيا يوسف: يستفيد بها أي إنسان.. وإلهام شاهين: ينقذ مريض

مطمئنة وتوجه الشكر لكتائب القسام.. من هي الأسيرة الإسرائيلية حديث السوشيال ميديا؟

الفنانة الإيطالية مارتسيا تيديسكي: قدمت فيلما جزائريا والمسرح هو من يصنع الفنان الحقيقي

إطلالة بسيطة.. سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

فيديو

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

سر ارتداء إيمي سمير غانم قلادة تحمل اسم فادي

تعطينا خبزًا وتعطيهم سلاحًا| مواطن فلسطيني يوجه رسالة شكر لأمريكا.. شاهد

سوبر سبايدر.. قصة بيبسي وزجاجات "سبيرو سباتس" المغشوشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ