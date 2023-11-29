شعر مختلف.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورة جديدة| شاهد

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت ياسمين رئيس، مرتديه بلوفر أنيق باللون الأسود والأخضر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين رئيس، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال انوثتها كما اختارت وضع نظارة شمسية باللون الاسود.

وقامت ياسمين رئيس، باختيار تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. وإليكم

وإليكم صور ياسمين رئيس