أبو الغيط : من الضروري بزوغ الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

أكد أحمد ابو الغيط الامين العام للجامعة العربية، أن وقف العدوان الإسرائيلي أولوية مطلقة كما حددتها القمة العربية الإسلامية إلا أننا لسنا بغافلين بضرورة النظر للمستقبل.

وأضاف ابو الغيط في كلمته في جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة :"ندعو مجلس الأمن أن يمد نظره للأفق السياسي للوضع المؤلم في غزة ".

وتابع " من الضروري بزوغ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكمل أبو الغيط:" التفكير في مستقبل لقطاع غزة بمعزل عن الدولة الفلسطينية أو التفكير في تهجير الفلسطينيين فقد عفا عليها الزمن بعد ان أثبت هذه الحلول فشلها الذريع".

ولفت أحمد أبو الغيط :" التفكير السليم يقتضي العمل بأسرع وقت على تحقيق حل الدولتين وله مقومات معروفة ومحددة، وإسرائيل هي الدولة الوحيدة التي ترفض حل الدولتين ، ونحتاج إرادة دولية حاسمة لإنفاذ هذا الحل".