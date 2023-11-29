إحالة سيدة تخلصت من طفلها إلى محكمة الجنايات ببني سويف

أحال المستشار خالد المتناوى المحامى العام لنيابات بنى سويف ، ربة منزل من قرية السعادنة التابعة لمركز بنى سويف الى محكمة الجنايات " محبوسة " وتبلغ من العمر 26 عاما وتدعى " م.س.م" لقيامها بقتل طفلها حديث الولادة داخل "إناء مملوء بالماء" وكتمت نفسه وقامت بدفنه داخل حفرة فى مقابر القرية لحملها سفاحا من أحد الأشخاص.

كانت الأجهزة الأمنية ببنى سويف تلقت إخطارا من عدد من أهالى قرية السعادنة بمركز بنى سويف بالعثور على طفل حديث الولادة فى مقابر " القرية " وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن لمكان الحادث ونجحت فى الكشف عن غموض الواقعة وقدمت الأجهزة الأمنية 4 شهود على الواقعة وألقت القبض على المتهمة بقتل نجلها حديث الولادة.

وكان المقدم اشرف الخولى رئيس مباحث مركز بنى سويف، كشف فى تحقيقات النيابة العامة بان تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وأن المتهمة كانت متزوجة ووقعت خلافات مع زوجها قبل ارتكاب الواقعة وتركت المنزل من 9 شهور واضطرت المتهمة إلى أن تذهب إلى شقيقتها لتعيش معها بعد أن تركت منزل الزوجية، ونتيجة لضيق العيش ومرورها بأزمة مالية كانت تربطها علاقة عاطفية بأحد الأشخاص لم تتوصل التحريات لمعرفته ونتج عن هذه العلاقة الاثمة الحمل السفاح وحاولت اجهاض نفسها الا ان محاولاتها فشلت وبعد ولادة الطفل تخلصت من الجنين .