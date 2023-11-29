قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن المواطنين الألمان وافقوا على إغلاق خط أنابيب الغاز الذي يزود أوكرانيا بالغاز من روسيا عبر بولندا، ودفع ثمن الأسلحة والمعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية والرواتب لأوكرانيا، لأنها لا تتمتع بالسيادة.

ألمانيا بلا سيادة

وأضاف بوتين: "بولندا استولت على خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا وأغلقته، والذي كان يذهب في الواقع إلى ألمانيا.

استولت أوكرانيا على أحد الأنظمة وأغلقته - أحدهما لا يزال يعمل والآخر مغلق. إنهم يتلقون الأموال من "أوروبا - من ألمانيا نفسها، بما في ذلك التسليح، والمعاشات التقاعدية، والمزايا الاجتماعية، والرواتب. لكن الغاز الذي يحتاجونه من روسيا انقطع. والألمان يبتلعون كل هذا، لأنهم لا يملكون السيادة".

وأشار إلى أنه “بمساعدة التلاعب الإداري والضرائب عبر الحدود، تريد الدول الغربية حل مشكلة القدرة التنافسية. إلا أنهم يحدون من قدرتهم على التعاون مع روسيا في الحصول على موارد الطاقة الرخيصة ويغلقون مصدر الحصول عليها بأنفسهم، أو يقتصر الأمر على حلفائهم والولايات المتحدة لأسباب سياسية”.

العالم كله يضحك عليهم

وأضاف الرئيس الروسي: "ومن الواضح أن بعض قادة الحكومة ليس لديهم ما يكفي من التدريب المهني لاتخاذ قرارات مهنية عالية الجودة. حسنًا، إنهم مشهورون، والعالم كله يضحك عليهم. لن أذكر أسماء الآن. ولكن في الواقع، العالم كله يضحك".

وشدد بوتين على أن روسيا يمكن أن تتعاون مع الدول ذات الاقتصادات النامية التي تعتبر في حد ذاتها أهدافًا للهجوم من قبل الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، على سبيل المثال في إطار مجموعة بريكس.