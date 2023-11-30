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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على طريقة مايكل جاكسون.. تغيير لون بشرة بيونسيه يثير الجدل

بيونسيه
بيونسيه

اُنتقدت والدة النجمة العالمية بيونسيه، تينا نولز، التعليقات العنصرية الموجهة ضد ابنتها بسبب صبغ شعرها  باللون الأشقر.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، احييت بيونسيه حفلًا مميزًا على المسرح في ستوكهولم، السويد، في إطار جولتها العالمية "رينيسانس ورلد تور". وقد ارتدت بيونسيه فستانًا فضيًا خلال حفل السجادة الحمراء.

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تعرضت بيونسيه لانتقادات عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تغيير مظهرها، حيث اتهمها البعض بمحاولة تفتيح بشرتها بشكل غير طبيعي. 

وفي تعليق طويل نشرته تينا نولز على حسابها في إنستجرام، قامت بالدفاع عن ابنتها واعتبرت هذه التعليقات عنصرية. ووجهت انتقادات حادة للأشخاص الذين يدعون أن بيونسيه تحاول أن تكون امرأة بيضاء، مشيرة إلى أن فكرة الحفل الذي تحييه تتعلق باللون الفضي وليس بتبييض البشرة.

و نشرت تينا نولز تعليقاتها على إنستجرام بجانب فيديو لبيونسيه يتضمن صورة من العرض الأول لأغنيتها "الفتاة ذات البشرة السمراء" التي تشجع التنوع وتفخر بالبشرة السمراء. 

حضرت تينا نولز العرض العالمي لفيلم "رينيسانس: فيلم من بيونسيه". وفي تصريحاتها، أعربت عن مللها من الهجوم المستمر على ابنتها، مؤكدة أن بيونسيه تسعى دائمًا لمساعدة الآخرين والترويج للتعايش السلمي والتكافؤ للنساء السود والمظلومين.

يُذكر أن فيلم "رينيسانس: فيلم من  تمثيل بيونسيه، تتبع جولة العالم لألبوم بيونسيه الأخير والذي حقق نجاحًا كبيرًا عند إصداره بعد فترة استراحة دامت ست سنوات. 

وقد تصدر الفيلم شباك التذاكر في العديد من البلدان وحقق نجاحًا كبيرًا. يعرض الفيلم أداءات حية وكواليس خلف الكواليس وقصصًا شخصية تتعلق بحياة بيونسيه ومسيرتها المهنية.

تعتبر بيونسيه واحدة من أكثر الفنانات نجاحًا وتأثيرًا في صناعة الموسيقى، وقد حصدت العديد من الجوائز والتكريمات على مدار مسيرتها. تشتهر بأغانيها القوية والمؤثرة وأدائها المذهل على المسرح. كما تستخدم صوتها ومنصتها الفنية للتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية المهمة.

التعليقات العنصرية التواصل الاجتماعي الانتقادات

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