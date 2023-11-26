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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة شعر جديدة.. رحمة حسن تبهر متابعيها عبر إنستجرام |شاهد

رحمه حسن
رحمه حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


 

وتألقت رحمة حسن بإطلالة صيفية جذابة بدون مكياج واعتمدت قصة شعر جديدة نالت إعجاب الجمهور

https://www.instagram.com/tv/C0Fdpa6qwMo/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
 

وشاركت رحمة حسن في بطولة مسلسل سابع جار وهو بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هانيعادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏وهبة يسر.

 

بدأت رحمة  العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدّمت عدة إعلانات تجارية في تلك الفترة، وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم (ألف مبروك) مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت خلاله دورًا صغيرًا.

 

وجاءت انطلاقتها الحقيقية في فيلم (العالمي) مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم (سمير وشهير وبهير) في عام 2010، ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها (أزمة سكر، الداعية، موجة حارة)،ومنأبرز أعمالها: "سابع جار، ولاد تسعة، لأعلى سعر، وش تاني، نوارة". 

أحمد حلمى الفنانة رحمة حسن الفنان يوسف الشريف أيتن أمين هيدي كرم دلال عبد العزيز سمير وشهير وبهير سارة عبد الرحمن سابع جار فيلم العالمي مسلسل سابع جار

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