محمد دياب يعلن عن فيلم أمريكي جديد.. تفاصيل

كشف المخرج محمد دياب عن تحضيره لمشروع سينمائي جديد يحمل الطابع الإنساني، وهو فيلم أمريكي بعنوان “The Note”، وذلك خلال ظهوره في لقاء تلفزيوني عبر قناة Modern MTI TV.



وأوضح دياب أنه يسعى من خلال هذا المشروع إلى تقديم نوعية مختلفة من الأعمال، تركز على الجانب الإنساني بعيدًا عن أفلام الأبطال الخارقين، قائلاً إنه يفضل هذا النوع من السينما الذي قدمه سابقًا في أفلام مثل 678 واشتباك، ولكن هذه المرة في إطار إنتاج أمريكي.



وأضاف أن فيلم “The Note” يتضمن جانبًا من سيرته الذاتية وتجربته الشخصية في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه يتناول فكرة الانبهار بالحلم الأمريكي، وصولًا إلى اكتشاف جوانب مغايرة قد تجعله يبدو غير واقعي.



وفي سياق آخر، تحدث دياب عن فيلمه المرتقب “أسد”، المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي، مشيدًا بجهود الفنان محمد رمضان في العمل، حيث أكد أنه بذل مجهودًا كبيرًا لإنجاح المشروع.



وأشار دياب إلى أن فيلم “أسد” استغرق نحو ست سنوات في التحضير، وبلغت ميزانيته ما بين 300 و400 مليون جنيه، موضحًا أن ضخامة الإنتاج كانت تتطلب توقيتًا مناسبًا لتنفيذه، وهو ما تحقق في المرحلة الحالية.