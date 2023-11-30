دور كفاءة الطاقة فى تحلية مياه البحار محاضرة بجامعة عين شمس

نظم قطاع العلاقات الدولية بجامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التميز للاستدامة ومركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة محاضرة عن سلاسل الطاقة والمياه ودور كفاءة الطاقة و ترشيدها فى تحلية مياه البحار والتعامل مع المخلفات السائلة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، وبالتعاون مع جامعة برلين التقنية ، حيث قدم المحاضرة الدكتوريوهانس ويلمان الاستاذ بجامعة برلين التقنية بالمانيا.

حضر المحاضرة عدد من أساتذة و طلبة جامعة عين شمس والهيئة المعاونة من كليات الزراعة و الهندسة و الدراسات العليا و البحوث البيئية

يأتى ذلك فى اطار سعى جامعة عين شمس للتحول لحرم جامعى مستدام و عقد الشراكات مع الجهات المختلفة الدولية و المحلية و تطوير قدرات المنتسبين لجامعة عين شمس و نقل الخبرات لهم .