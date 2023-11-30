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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دور كفاءة الطاقة فى تحلية مياه البحار محاضرة بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظم قطاع العلاقات الدولية بجامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التميز للاستدامة ومركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة محاضرة عن سلاسل الطاقة والمياه ودور كفاءة الطاقة و ترشيدها فى تحلية مياه البحار والتعامل مع المخلفات السائلة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، وبالتعاون مع جامعة برلين التقنية ، حيث قدم المحاضرة الدكتوريوهانس ويلمان الاستاذ بجامعة برلين التقنية بالمانيا.

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تقديرية وتشجيعية ورواد|مكتب الجوائز بجامعة عين شمس يواصل زياراته التوعوية والدعم الفني بكلية التجارة

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ورشة عمل مجانية عن الإرشاد الأسري بآداب عين شمس

حضر المحاضرة عدد من أساتذة و طلبة جامعة عين شمس والهيئة المعاونة من كليات الزراعة و الهندسة و الدراسات العليا و البحوث البيئية

يأتى ذلك فى اطار سعى جامعة عين شمس للتحول لحرم جامعى مستدام و عقد الشراكات مع الجهات المختلفة الدولية و المحلية و تطوير قدرات المنتسبين لجامعة عين شمس و نقل الخبرات لهم .

جامعة عين شمس2
جامعة عين شمس2
جامعة عين شمس1
جامعة عين شمس1
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة برلين التقنية جامعة عين شمس مركز الابتكار وريادة الأعمال سلاسل الطاقة والمياه تحلية مياه البحار Jobs Education

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