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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ورشة عمل مجانية عن الإرشاد الأسري بآداب عين شمس

ورشة عمل مجانية عن
ورشة عمل مجانية عن الإرشاد الأسري بآداب عين شمس

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورشة العمل المجانية حول الإرشاد الأسري.

 وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئوون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب ، تحت إشراف الدكتورة حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 

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وفي بداية ورشة العمل قدمت الدكتورة  إيمان زيان  مديرة مؤسسة آل زيان الشكر لدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية على حرصها الشديد على إقامة ورش العمل المجانية لتثقيف الطلاب والعمل على تطوير مهاراتهم في جميع المجالات.

استعرضت الدكتورة إيمان زيان مفهوم الإرشاد الأسري الذى يعد أحد العلوم التي تسعى لتقديم مساعدة للأسره في إيجاد حل لما قد تواجهه من مشكلات والتعرف على ظروفها من سلبيات وإيجابيات بهدف الوصول للتوافق فيما بين أفرادها وتحقيق التواصل بين أفراد الأسرة وإيجاد حل لمشكلاتها.

كما أوضحت  الدكتورة إيمان زيان خلال الورشة بداية نشأة الإرشاد الأسري وأسباب نشأته فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ الخمسينات من القرن الماضي مما ساهم في خروج ذلك النوع من العلاج والإرشاد وهي تلك الفترة التي انتشر فيها توجه التحليل النفسي.

وأشارت الدكتورة إيمان زيان أن هناك ثلاثة أنواع من الإرشاد وأوضحت الفرق بينهما وهما: الإرشاد الزوجي، الإرشاد الأسري، الإرشاد النفسي وشرحت المفاهيم الدقيقة لكل منهم.

كما دللت على الفروق بين مخ الرجل ومخ المرأه واستشهدت بأنه في عام ٢٠١٣ قام باحثون من جامعة بنسلفانيا بفحص أدمغه ١٠٠٠ رجل وامرأه وهلصا الدراسة أن الرجل يميل بشكل أفضل في أداء مهمة واحدة في حين أن النساء أكثر استعداد لتعدد المهام وكذلك ذاكرة المرأه تفوق على الرجل بشكل كبير.

وفي دراسة هولندية والتي أجريت بناء  على مسح  بالرنين المغناطيسى لما يقرب من ٩٠٠ رجل وامرأه قد أثبتت أن مخ الرجل أكبر من مخ المرأه بحوالي ١٤٪.

وفي الختام أشارت د. إيمان زيان إلى مدى إلتزام الطلاب وحرصهم الشديد على الاستفادة، وكذلك حرص  عميدة الكلية الدكتورة حنان كامل متولي على نشر الوعي النفسي والأسري والمجتمعى لدي الطلاب .

ورشة عمل مجانية عن الإرشاد الأسري بآداب عين شمس2
ورشة عمل مجانية عن الإرشاد الأسري بآداب عين شمس2
ورشة عمل مجانية عن الإرشاد الأسري بآداب عين شمس1
ورشة عمل مجانية عن الإرشاد الأسري بآداب عين شمس1
ورشة عمل مجانية عن الإرشاد الأسري بآداب عين شمس
ورشة عمل مجانية عن الإرشاد الأسري بآداب عين شمس
كلية الاداب جامعة عين شمس ورشة العمل الإرشاد الأسري Jobs Education

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