تقديرية وتشجيعية ورواد|مكتب الجوائز بجامعة عين شمس يواصل زياراته التوعوية والدعم الفني بكلية التجارة

نظم مكتب الجوائز بالتعاون مع كلية التجارة بجامعة عين شمس ورشة عمل عن آليات التقدم لجوائز الدولة وجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والرواد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور خالد قدري السيد، عميد كلية التجارة، وتحت إشراف الدكتورة هيام حسن وهبه وكيل كلية التجارة للدراسات العليا والبحوث.

وذلك في إطار استمرار أنشطة مكتب الجوائز في جامعة عين شمس ودوره في الوعي بالجوائز وتحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإسهام في القدرة التنافسية للجامعة وتعزيز مكانتها الأكاديمية بين المؤسسات التعليمية في هذا المجال الهام.

حيث بدأ ورشة العمل الدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج مشرف مكتب الجوائز وتطرق الى دور مكتب الجوائز ومهامه ورؤيته وأهم الإنجازات التى قام بها خلال الفترة السابقة منذ الإنشاء في 2021 ، ثم تطرق الى متطلبات الجوائز والوثائق والمستندات وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على التقدم لجوائز الدولة وجوائز الجامعة في جميع أنواعها. وتم تسليط الضوء على الدعم الفني الذي يقدمه المكتب لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين لجميع أنواع الجوائز المطروحة.

وذلك في حضور كثيف من طلاب الدراسات العليا والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية. وتم تبادل الحوار والمناقشات والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات في مجال الجوائز.

وفي نهاية ورشة العمل تم التأكيد على قيام الجامعة بدور فعّال في تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على التقدم للجوائز وتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة.

وتأتي هذه المبادرات كجزء من التزام الجامعة بتعزيز البحث والتميز الأكاديمي، حيث تُشجع الجامعة على الدعم المستمر من خلال العديد من الوسائل وورش عمل التوجيهية التى توضح جميع ما يتعلق بالجوائز، مع السعي المستمر لرفع مستوى التميز العلمي والحصول على الجوائز المتميزة والتنافسية.