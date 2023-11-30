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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق الملتقى التسويقي الثاني لمشروعات طلاب كلية الآداب جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت كلية الآداب بجامعة حلوان الملتقى التسويقي الثاني لمشروعات طلاب كلية الآداب"، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان بتسويق مشروعات الطلاب وإبراز جهودهم وإبداعاتهم وتميزهم، وتشجيعهم على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم.

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عقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتورة أماني السيد وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على المشروعات الطلابية التى ترتبط باحتياجات المجتمع وسوق العمل، بالإضافة إلى مشاركة ونقل الخبرات بين الطلاب فى مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية، ولهذا   تم الاعلان عن صفحة وحدة متابعة الخريجين بكلية الآداب على الفيسبوك.

وعلى هامش الملتقى انطلق فعاليات محاضرة بعنوان "المشروعات الصغيرة والتنمية المجتمعية المستدامة"، وحاضر فيها الدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة، والأستاذة رانيا عثمان رئيس قسم مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بمكتبة الإسكندرية، الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي

وقد حضر الملتقى أكثر من 500 طالب وطالبة وعدداً من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وقد شارك الطلاب فى الملتقى بعدد 48 مشروعا طلابيا متميزا مقدمه من أقسام اللغة العربية، اللغة الإنجليزية وآدابها، برنامج الترجمة الفورية والتحريرية، اللغة الألمانية وآدابها، اللغة الإسبانية وآدابها، اللغة الإيطالية وآدابها، برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية، الآثار والحضارة، المكتبات والمعلومات، الإعلام، اللغة الصينية وآدابها.  

ولمزيد من التفاصيل حول المشروعات الطلابية التي عرضت ضمن الملتقى يمكن الإطلاع على كتيب الملتقى المتاح من خلال الرابط التالي: http://arts.helwan.edu.eg/?p=27673
 

كلية الاداب جامعة حلوان الملتقى التسويقي الثاني مشروعات طلاب كلية الآداب Jobs Education

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