وكيل تعليم الغربية يشهد احتفالات أعياد الطفولة بمدارس الجيل المسلم بنون بطنطا

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،اليوم الاحتفالية التي نظمتها مدارس الجيل المسلم بنون بطنطا، بالتعاون مع مدارس الجيل المسلم بنون بشرق المحلة، وأقيمت بمدرسة الجيل المسلم بنون بطنطا، بمناسبة أعياد الطفولة، بحضور الأستاذ محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية، الأستاذ محمد علام، مدير مدرسة الجيل المسلم بنون.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم تم تقديم آيات من الذكر الحكيم؛ القرآن الكريم؛ ثم قدم أبناء مدرستي الجيل المسلم بشرق طنطا وشرق المحلة عروضاً فنية ورياضية وترفيهية بعنوان "أنا أنا"، "يحكى أن"، "سيناء"، "في الكتب قرأنا"، "عيد الطفولة"، وعرضاً موسيقياً.

وخلال الاحتفالية التي شهدها وكيل الوزارة، أكد "حسن" أن هذه الاحتفالية تهدف إلى تنمية روح الانتماء والولاء لدى أبنائنا الطلاب، وتدفعهم إلى التميز، وتحفزهم على الإبداع، مشيراً إلى أننا نهتم بالأنشطة التربوية، ودعمها وتطويرها، لاكتشاف وصقل المواهب الفنية والرياضية والثقافية، مشيداً بالفقرات المتميزة المقدمة من المدرستين خلال هذه الاحتفالية الرائعة، والتي تضمنت العديد من العروض الرياضية والفنية والترفيهية والمسرحية، مؤكداً أننا دائما نتطلع إلى التميز في كافة الأنشطة، وتحقيق النجاحات على المستوى المحلي والجمهوري.

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