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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

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وخلال الاجتماع، قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خالص شكره لجامعة طنطا وقطاعاتها ومستشفياتها الجامعية لدورها الداعم والمتميز في تقديم الخدمات المجتمعية والطبية لمحافظة الغربية.

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كما أكد المحافظ على الدور الكبير لجامعة طنطا في تنمية وعى طلابها وجميع منسوبيها بضرورة المشاركة السياسية في الاستحقاق الدستوري القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية، موضحا أن المحافظة تضم أكثر من 3 ملايين ناخب، ووفرت 693 لجنة انتخابية موزعة في جميع مراكز المحافظة، إضافة إلى 16 لجنة انتخابية للمغتربين بالمحافظة، مشيرا إلى أهمية توجيه جميع منسوبي الجامعة بنشر الوعي في محيط أسرهم بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

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