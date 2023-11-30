أسرّة للنوم في الهواء الطلق داخل «سينما» مفتوحة للجمهور في سيدني|شاهد

تشهد مدينة سيدني حالة من الترقب والانتظار حيث أعلنت شركة منظمة فيها عن افتتاح سينما بنظام مختلف عن المعتاد والتي ستشهد تواجد 150 سريراً في الهواء الطلق للحضور، مما أثار جدلا واسعا في المدينة.



وستتم إقامة السينما في متنزه “بارانجارو هاربور” في سيدني، وستكون مفتوحة أمام المتفرجين من 13 يناير حتى 14 أبريل، وستقام العروض فيها من الأربعاء إلى الأحد، كل أسبوع، حيث سيتمكن عشاق الأفلام من الاستمتاع بأمسية أمام شاشة يبلغ طولها 15 مترًا وهي الأكبر في أستراليا.

تذكرة دخول عامة ومنشفة الشاطئ

ويستطيع سكان سيدني اختيار تذكرة دخول عامة وإحضار منشفة الشاطئ للجلوس عليها، أو اختيار سرير لشخصين أو ثلاثة أشخاص.

وسيضم الموقع 150 سريرًا بحجم ملكي، و”دي جي”، بالإضافة إلى الكثير من الأطعمة والمشروبات الساخنة المتوفرة.



وسيكون العرض مجهزًا بسماعات رأس مانعة للضوضاء، وستقوم السينما بتخصيص فترات استراحة في الأفلام الطويلة.

يجدر بالذكر أن السينما لا تتيح حجز الأماكن للمتفرجين، لذا من الأفضل الوصول باكرًا لتأمين المقاعد المثالية، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية