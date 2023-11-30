حسام موافي: مريض السكر أفضل من السليم في بعض الحالات|فيديو

قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن مرض السكر من أهم الأمراض، لأنه يصيب عدداً كبيراً من الأشخاص،معلقاً:" اللي يعتقد إن علاج السكر روشتة يبعد عن الدكاترة، وعمره ما هيخف"

حسام موافي:السكر مرض خطير

وأضاف حسام موافي خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن علاج السكر ينقسم لـ 3 أشياء، هما:النظام الغذائي و الرياضة، وثالثهم "الروشتة"، لافتاً إلى أن النظام الغذائي لعلاج السكر أمر هام للغاية.



وأشار حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني إلى، أن السكر مرض خطير،متابعاً:" وقد لا يصبح مرض إذا إتبعت النظام"



وأستكمل حسام موافي ،قائلاً:"أنا أحياناً أقول لمريض السكر ، أنت حظك أفضل مني أنك عندك سكر و أنا سليم، لأن أنت بتاخد بالك من أكلك"