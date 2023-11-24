حسام موافي : مرض السكر يؤثر على الجهاز الدوري والعصبي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى النهجان، ومنها وجود مرض في القلب أو الشريان التاجي.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج « ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن النهجان قد ينتج عن سبب نفسي، موضحًا من أبرز أعراضه التأثير على القدرة الجنسية لدى الرجال، معقبًا: « تلاقى الراجل يمشي 3 كم، ومش قادر يصلي ركعتين».

مرض السكر



وتابع: مرض السكر يؤثر على الجهاز الدوري والعصبي، وهناك قلق لحالة وجود نهجان لدى مريض السكر حيث له تأثير خطير على الكلى والقلب.

وأكمل موافي: هناك أسباب تؤدي إلى النهجان مثل «تغير حموضة الدم»، ويعد المدخنين الأكثر تأثرا بهذا المرض، معقبًا: التدخين دا كارثة، الشخص اللي اخترع التدخين اعتقد أول من سيدخل النار».