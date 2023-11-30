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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السجائر الإلكترونية تضع رئيسة وزراء فرنسا في موقف محرج

رئيسة وزراء فرنسا
رئيسة وزراء فرنسا

تعرضت رئيسة وزراء فرنسا، إليزابيث بورن، لانتقادات بسبب تدخينها السجائر الإلكترونية في البرلمان بعد تشديد إجراءات مكافحة التدخين في البلاد.

وحسب قناة “بي إف إم” الفرنسية، وجهت كارولين فيا، النائبة عن حزب اليسار “فرنسا غير المنحوتة”، خلال اجتماع في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، كلمة لرئيس الوزراء، قائلة: "هنا نسن القوانين. ونحن لسنا فوق القانون”.

وأضافت أن “التدخين في غرفة الاجتماعات عندما يخاطبك شخص ما هو ازدراء مطلق”.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الفرنسي، أوريلان روسو، إن حظر التدخين على الشواطئ والحدائق سيدخل حيز التنفيذ في فرنسا في الفترة 2023-2027.

وحسب قناة “BFMTV” الفرنسية، فإن هذا الإجراء منصوص عليه في برنامج مكافحة التبغ الجديد الذي طورته وزارة الصحة الفرنسية.

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وقال روسو، إن مناطق حظر التدخين الحالية ستمتد أيضًا إلى الشواطئ والمتنزهات والغابات.

وأضاف: “سيتم منع التدخين أيضًا في المناطق القريبة من الأماكن العامة”.

ارتفاع هائل في أسعار السجائر

وتواصل السلطات الفرنسية حملتها لمكافحة التدخين، حيث قال وزير الصحة الفرنسي، إن أسعار السجائر سترتفع في عامي 2025 و2026 وتصل إلى 13 يورو لكل علبة.

فرنسا رئيسة وزراء فرنسا السجائر الالكترونية التدخين

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