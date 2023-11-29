لهذا السبب.. فرنسا تقترح فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

اقترحت فرنسا، اليوم الأربعاء، على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين استهدفوا الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ هجوم حماس المفاجئ على إسرائيل في 7 أكتوبر والهجوم الذي تلا ذلك على قطاع غزة الفلسطيني.

وقتل أكثر من 200 فلسطيني في أعمال العنف هذا العام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليجيندر في تصريحات صحفية أسبوعية: نعتقد أن المجتمع الدولي لديه دور يلعبه لإنهاء أعمال العنف هذه التي تزعزع استقرار المنطقة بشدة، ولكنها تضر أيضًا باحتمالات التوصل إلى حل الدولتين.

وقالت إنه لم يتم استبعاد أي خيارات، بما في ذلك فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على الأفراد العنيفين.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن باريس تؤيد فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي، لكن النقاش داخل الاتحاد لم يبدأ بعد حول هذه القضية.

ويجري العمل أيضًا مع الحلفاء الأوروبيين وغيرهم من الحلفاء بشأن قطع التمويل عن حماس.

وفرضت فرنسا في 13 نوفمبر عقوبات على المستوى الوطني على القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف ونائبه مروان عيسى.

وقال دبلوماسيان إن الهدف هو إضافتهم إلى قائمة الاتحاد الأوروبي الخاضعين للعقوبات بحلول منتصف ديسمبر.

وأضافوا أنه يتم أيضًا فحص أفراد آخرين، لكن إعداد الملفات القانونية سيستغرق وقتًا أطول.