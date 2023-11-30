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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طرق الأبواب.. قومي المرأة بأسوان ينظم 8 آلاف زيارة منزلية للتوعية المجتمعية

جهود وأنشطة المجلس
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم عدد 8 آلاف زيارة منزلية إستهدفت توعية حوالى إستهدفت توعية حوالى 51 ألف و150 سيدة وطفل ورجل من الأهالى القرى والنجوع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو.

ويأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى بقرى ونجوع المبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 
 

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طرق الأبواب 

 ووجه محافظ أسوان إلى ضرورة توفير أوجه الدعم اللازم ومواصلة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات هذا المشروع القومى والمساهمة فى تحسين جودة الحياة بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان يتم إستكمال الزيارات المنزلية والندوات التوعوية ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب بعنوان " بلدى أمانة ".

وأشارت هدى مصطفى إلى أن الحملة تهدف إلى رفع التوعية بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية، بجانب تحقيق أقوى تأثير وأوسع إنتشار لتعزيز روح الإنتماء والولاء ، وحماية إستقرار الوطن وسلامة أراضيه ، بالإضافة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة. 

 

جهود 

وقالت بأن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية على ضرورة الإستفادة من الدراسة العلمية التي تم إعدادها بإشراف من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وأيضاً أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بمشاركة كوكبة من العلماء والمتخصصين من جامعتى الزقازيق و أسوان ، بالإضافة إلى لجان مراكز بحوث البناء بوزارة الإسكان ومعهد بحوث الرى ، للتخلص من مشكلة المياه الجوفية بإعتبارها من أكبر التحديات الحالية.

ولفت المحافظ إلى أن ذلك يأتى توازى مع إيجاد حلول سريعة لتداعيات إرتفاع منسوب المياه الجوفية للحفاظ على حياة المواطنين وخاصة بالعمارتين 11 و 12 التابعة لبنك الإسكان بحى العقاد ، علاوة على مشروع تطوير وخفض منسوب المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بمنطقة السد العالى شرق.

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