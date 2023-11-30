اقتصاد السعودية| اكتتاب إم بي سي.. تحديد النطاق السعري لطرح السهم

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مدير الاكتتاب، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وجي بي مورغان العربية السعودية وشركة الأهلي المالية بصفتهم مستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لشركة مجموعة إم بي سي "إم بي سي" عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات، وفق ما نشرته العربية السعودية.

وتم تحديد النطاق السعري بين 23 - 25 ريالا سعوديا للسهم الواحد (النطاق السعري).

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023م وحتى الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت السعودية من يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023م.

تعمل شركة جي آي بي كابيتال كمستشار مالي لكبار المساهمين.

تتمثل عملية الطرح بإصدار 33.25 مليون سهم عادي من أسهم الشركة "أسهم الطرح" للاكتتاب العام، وهو ما يمثل 10% من رأسمال الشركة (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأسمال الشركة)، من خلال زيادة رأسمال الشركة.

يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 16,624,999 سهما.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 33.25 سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات – بالتنسيق مع الشركة – تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 29.925 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعون بالمائة 90% من أسهم الطرح.