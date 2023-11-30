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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طعام غير متوقع يطيل العمر ويحافظ على الصحة

صدى البلد

 يرغب الجميع في معرفة الطرق التي تطيل العمر وتحسن الصحة وتحافظ على الشباب لأكبر وقت ممكن مهما كان السن الحقيقي.

البقول هى واحدة من الأطعمة القليلة التى تحتوى عناصر غذائية مميزة تجعلها من افضل الاكلات التى تحسن الصحة وتطيل العمر.

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وفقا لما جاء في موقع فإن البقول إنها جزء رئيسي من النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو أحد الأساليب الصحية الأكثر انتشارًا في المناطق التي يعيش فيها الناس اعمار طويلة.

تساهم البقول بشكل كبير في البروتين النباتي وقد ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة الرئيسية وتعزز الصحة و تطيل العمر.

البقول مليئة بالمغذيات النباتية، والفيتامينات، والمعادن، والألياف التي تساعد القلب والأمعاء، واستقرار نسبة السكر في الدم، ومخاطر بعض أنواع السرطان، وإدارة الوزن بشكل صحي، وأكثر من ذلك.

البقول متعددة الاستخدامات للغاية ومن السهل إضافة الفاصوليا أو الحمص أو العدس أو أي نوع آخر  من البقول إلى الحساء، أو السلطات، أو اليخنة، أو اللازانيا، ويمكنك هرسها مع الأعشاب والتوابل كغموس للخضروات وحتى المعلبة، طالما أنها منخفضة الصوديوم ومغسولة (وهذا يزيل 40 إلى 50 بالمائة من الصوديوم)، فهي سهلة الأكل، وغير مكلفة، وغنية بالقيمة الغذائية

ومما يجعل البقول قادرة على أن تطيل العمر الافتراضي للبشر هو احتوائها على كمية كبيرة من البروتين النباتي بجانب فيتامين ب والأحماض الامينية وبعض الأنواع بها نسبة نشويات جيدة.

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