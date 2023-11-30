هولندا تدعو دول أوروبا للاستعداد لـ الحرب

قالت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونجرين، اليوم الخميس، إنه يجب على الدول في أوروبا تعزيز قواتها المسلحة لتكون ”جاهزة للمعركة”.

وكتبت أولونجرين، عبر منصة “إكس” بعد مؤتمر أمني في برلين، “كان الاتحاد الأوروبي دائما مشروع سلام… لقد تم خوض الحروب بالقرب من الوطن، على سبيل المثال في البلقان، ولكن لم يتم خوضها داخل الاتحاد.

بالنسبة للدول خارج الاتحاد الأوروبي، فإن العضوية هي مكافأة ووعد بالسلام والاستقرار”.

وأضافت أنه “من أجل أن يستمر هذا، تحتاج أوروبا إلى التحرك الآن، أي إعادة تعلم الردع”.

وتابعت: “جب أن نقوم باستثمارات هيكلية طويلة الأجل في تعزيز قواتنا المسلحة.. نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين للقتال”.