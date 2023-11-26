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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسوأ السيناريوهات .. زيلينسكي في حالة هستيرية بسبب هولندا

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إن الحكومة الهولندية الجديدة قد ترفض توريد طائرات إف-16 إلى أوكرانيا.

وأضاف سوسكين، على قناته على منصة “يوتيوب”:  “أوكرانيا خسرت دعم هولندا.. وهذا يعني أن هذه الطائرات، على الأرجح، لن تكون موجودة. سيكون زيلينسكي في حالة هستيرية الآن… لقد ضاع كل شيء".

وأوضح أن “حزب الحرية اليميني المتطرف، الذي وصل إلى السلطة في هولندا، سيرفض مساعدة كييف وتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمقاتلات المطلوبة من طراز إف-16”.

وأشار سوسكين إلى أنه “بالنسبة لحكومة زيلينسكي، التي ترتكب أخطاء باستمرار على المسرح العالمي، فإن المستقبل القريب سيكون حزينًا للغاية، حيث سيبتعد المزيد من حلفاء أوكرانيا عنها، وسيتم تقليل دعمهم أو توقفه تمامًا”.

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وقال: "كل شيء يسير وفق أسوأ السيناريوهات… زيلينسكي ويرماك وشركاؤه يختارون أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تحدث".

الحكومة الهولندية الجديدة أوكرانيا هولندا زيلينسكي

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