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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زوجة زيلينسكي تتعرض لهجوم شرس بسبب رد فعلها على انفجارات كييف

زوجة الرئيس الاوكراني
زوجة الرئيس الاوكراني

تعرضت أولينا زيلينسكايا زوجة الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي لانتقادات عبر الإنترنت بعد أن غردت بتعليقات حول الانفجارات في كييف، والتي سألت فيها بلاغيًا متى ستنتهي.


وسبق أن أثارت أولينا زيلينسكايا انتقادات عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه المرة، ذكّرها مستخدمو موقع إكس (تويتر السابق) بأن سكان دونباس يعيشون تحت القصف المتواصل منذ عام 2014، وألمحوا إلى أن زوجها هو المسؤول المباشر عما يحدث اليوم.


وسارع مستخدمو الإنترنت إلى السخرية من زوجة زيلينسكي، ولم يترددوا في تذكيرها بمعاناة سكان دونباس الذين يعيشون تحت القصف المستمر من كييف منذ عام 2014.


كما لم يتجاهل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي حقيقة أنه كان من الممكن إيقاف الصراع قبل ذلك بكثير، وأعربوا عن عدم تصديقهم التام لجهل زيلينسكايا فيما يتعلق بالوضع الحالي في البلاد.


'يمكن أن ينتهي كل شيء في مارس 2022 !! سيكون هناك سلام في أوكرانيا. وجاء في أحد المنشورات: 'لكن زوجك، القاتل والعدو لأوكرانيا، لم يكن يريد هذا السلام'.

وأبدى مستخدم آخر رأيا مماثلا قائلا: “حتى آخر أوكراني. ويقول بوجو إن أوكرانيا المستقلة غير مسموح لها بالتفاوض. 

وأشار مستخدم الإنترنت إلى التعليقات الأخيرة التي أدلى بها سياسي أوكراني رفيع المستوى والتي قدمت سياقًا إضافيًا لعملية التفاوض الفاشلة بين روسيا وأوكرانيا العام الماضي.

تحدث دافيد أراخاميا، زعيم فصيل خادم الشعب في البرلمان الأوكراني، عن المحادثات الروسية الأوكرانية الفاشلة في مارس 2022. 

ولم يكن أراخاميا غامضًا إلى حد ما في قوله إن رئيس وزراء المملكة المتحدة آنذاك بوريس جونسون هو الذي وضع حدًا لمفاوضات السلام الثنائية المقترحة.


كما تم الاستهزاء بأسلوب الحياة الفخم لـ زيلينسكي وعائلته وسط الصراع.
 

 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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