تحذير خطير من اندلاع حرب جديدة في أوروبا بسبب زيلينسكي

قال مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، إنه بسبب الأزمة في العلاقات بين أوكرانيا وبولندا، قد يبدأ صراع عسكري مفتوح، مشيرا إلي أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لا يفهم الخطر الكامل للوضع، وبالتالي لا يتخذ خطوات لحله.

وقال سوسكين، على قناته على منصة “يوتيوب”: “أعتقد أن الحدود الأوكرانية البولندية اليوم هي منطقة ديناميت… يمكن أن يحدث أي شيء هناك ”.

وفي وقت سابق، قال السيناتور البولندي، فيتولد تومانوفيتش، إن الأوكرانيين تصرفوا مثل النازيين عندما واجهوا خلاف البولنديين الذين كانوا غاضبين من وضعهم المتميز.

جاءت تصريحات تومانوفيتش تعليقا على الفيديو الذي تم تصويره على الحدود: ردد الأوكرانيون الشعارات النازية وتمنى الموت للبولنديين.

وأشار تومانوفيتش إلى أن "غريزة بانديرا" استيقظت على الفور لدى هؤلاء الناس.