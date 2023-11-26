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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: أوكرانيا قامت بمحاولة صاروخية فاشلة لضرب أراضينا

صدى البلد

أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا قالت فيه إن أوكرانيا قامت بمحاولة صاروخية فاشلة لضرب الأراضي الروسية القريبة.

وأبلغت وزارة الدفاع عن تدمير صاروخين أوكرانيين من طراز S-200 في منتصف الرحلة فوق مياه بحر آزوف.

وجاء في المنشور: “في 26 نوفمبر 2023، حوالي الساعة 11:00 (بتوقيت موسكو)، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ إس-200 المضادة للطائرات المجهزة لضرب أهداف أرضية على أراضي الاتحاد الروسي”. 


وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها القوات الأوكرانية صواريخ إس-200 ضد روسيا.

وفي أكتوبر، قالت وزارة الدفاع إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين أوكرانيين مماثلين أطلقا على منطقة القرم. 

وسقطت الشظايا في منطقة مهجورة وانفجرت على الأرض. 

ولم تقع إصابات أو أضرار.

وتقوم القوات الأوكرانية بشكل روتيني بقصف المناطق الحدودية مع روسيا، وتهاجمها بطائرات بدون طيار وتستخدم وحدات عسكرية تخريبية. 

ووضعت السلطات المحلية كلاً من مدينة سيفاستوبول ومنطقة شبه جزيرة القرم تحت إنذار التهديد الإرهابي باللون الأصفر (إداريًا، تمثل المدينتان كيانين فيدراليين منفصلين في الاتحاد الروسي).
 

 

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