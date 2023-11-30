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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينهم شقيقان.. إصابة 5 أشخاص بطلقات خرطوش في مشاجرة بسوهاج

صدى البلد

أصيب 5 أشخاص بطلقات خرطوش وجروح وكسور متفرقة بالجسم، من بينهم شقيقان ونجلا عمومتهما، في مشاجرة نشبت فيما بينهم، بناحية بندار الكرمانية دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول كل من:

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" رأفت ن ك- 32 سنة- عامل- ويقيم بندار الكرمانية- مصاب بطلقات خرطوش بالساق الأيمن والرأس والبطن، رؤوف ن ك- 27 سنة- ويقيم بذات الناحية- مصاب بطلقات خرطوش بالرأس والذراعين والساقين".

ونجلي عمومتهما كلًا من:" القذافي ن ك- 20 سنة- عامل- ويقيم بندار الكرمانية- مصاب بطلقات خرطوش بالرقبة والقدمين والساق اليسرى، وكامل ع م- 18 سنة- طالب- ويقيم بذات الناحية- مصاب بطلقات خرطوش بالظهر".

وبالإنتقال والفحص وبسؤال أسرة المصابين، اتهموا المدعو (عصام ع هـ- 34 سنة- ويقيم بذات الناحية- عامل- مصاب بجرح بالرأس واشتباه نزيف بالمخ وكسر في الذراع الأيسر)، بالتعدي عليهم بسلاح خرطوش كان بحوزته، وتبين وصول المتهم إلى المستشفى الجامعي إلى قسم الطوارئ بالتزامن مع وصول المجني عليهم.

جاري تحرير محضرًا بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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