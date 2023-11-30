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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ سوهاج وأعضاء لجنة التنمية المحلية يتفقدون صيانة المعدات الهندسية بالمحافظة

صدى البلد

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء لجنة وزارة التنمية المحلية المكلفة بمتابعة أعمال صيانة المعدات الهندسية، اصطفاف معدات الوحدات المحلية وشركة المياه بمدينة سوهاج الجديدة، حيث تم المرور على جميع المعدات المصطفة، ومراجعة كفاءتها وحالتها الفنية.

كما تم مناقشة العناصر البشرية من السائقين والفنيين حول مهام المعدات المكلفة بها، كما تم تشغيل المعدات وإجراء تجارب للمهام الخاصة بكل مُعدة، للتأكد من جاهزيتها للقيام بمهامها الأساسية.

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وأشاد أعضاء لجنة وزارة التنمية المحلية بالجاهزية التامة والاستعداد الأمثل لجميع المعدات، والشكل اللائق للاصطفاف، وكذا مهارة العنصر البشري المدرب على تلك المعدات، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على النتائج التى تم الوصول اليها، وإجراء الصيانة الدورية لجميع المعدات حفاظا عليها.

وأوضح محافظ سوهاج أن المحافظة نظمت اليوم اصطفاف للمعدات الهندسية، بنسبة 75 % من اجمالى المعدات التى تمتلكها الوحدات المحلية للمدن وشركة المياه ، ما بين "لوادر– بلدوزرات– مكابس– جريدرات– سيارات كسح– فنطاس مياه– قلابات– سيارات سلم كهربائي– سيارات نقل– هراس– لوادر زاحف– اوناش انقاذ– سيارات مكنسة– حفارات– شفاطات– باكولودر– سيارات دوبل كابينة".

جاء في ضوء متابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للمحافظين بتطوير إدارة الأزمات والطوارئ، من خلال الانتهاء من إنشاء الغرفة المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بجميع المحافظات حتى تكون جاهزة للتعامل، ومراجعة جميع المعدات والتأكد من جاهزيتها لمجابهة أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة. 

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