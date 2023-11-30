مؤتمر جماهيري حاشد في بني محمديات بأسيوط لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة

أكد النائب ياسر عمر عضو هيئة مكتب الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة أسيوط أن قرية بني محمديات مدرسة حقيقية للوطنية التي تعزف سيمفونية في حب الوطن في ظل هذا الحشد غير المسبوق لكبار عائلات بني محمديات "الشهابية والعقب والمروانة" وكوم المنصورة وتوابعها بدوار الحاج عبدالناصر عبدالعزيز عبدالواحد لتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال عمر إن اجتماعنا اليوم بمثابة رد الجميل لقائد عظيم حمل روحه على كفه وإنقذ البلاد من مؤامرات داخلية وخارجية وقدم الكثير خلال عشر سنوات مضت لبناء الجمهورية الجديدة التي أصبحت منارة بين دول العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الشعبي الأول بعزبة عبدالواحد ببني محمديات مركز أبنوب ضمن مؤتمرات الحملة الرسمية للرئيس السيسي بحضور محمدين نصار والشيخ عبدالهادي عبدالدايم والقمص مينا رياض راعي كنيسة العذراء ببني محمديات وحشد كبير من الأهالي.

وأوضح النائب ياسر عمر أن أهالي ببني محمديات من أكثر القرى التي لديها وعي وتنحاز دائما لما هو في صالح ودعم الوطن، ولديهم وعي كافي بالمشاركة في الاستحاق الانتخابي كما سبق وأن كان لهم دوراً واضحا في المشاركات في الانتخابات السابقة.

وعبر ياسر عمر عن سعادته بأن تكون أول انطلاقه للمؤتمرات الداعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي ببني محمديات وسط عائلات تعي معنى المشاركة الإيجابية وممارسة حقوقهم السياسية مما يعزز الأمن القومي باختيار رئيس واعي لما يدور حولنا في الفترة الحالية من مؤامرات تحاك ضد الوطن منذ 2011 والتي كان يخطط لها منذ 1984 بعد الإنتصار العظيم في حرب أكتوبر الذي سجل بحروف من نور في ذاكرة العالم لما ظهر من تكاتف العرب جميعا ووقوفهم مع مصر ضد العدو والقوى الاستعمارية والتي تسعى الى تقسيم مصر الى دويلات ومن بعدها المنظقة العربية بالكامل.

وأوضح عمر أن التفاف الجيش حول الشعب في ثورة 30 يونيه وانحياز الرئيس السيسي لإرادة الشعب واسقط الأقنعة فسقطت المؤامرة بتولي السيسي الحكم حيث كان يعي جيداً حجم المؤامرة وكافة أطرافها وها نحن نرى ماحدث في بعض الدول الشقيقة سواء في العراق أو ليبيا وسوريا والسودان.

وقال عمر إن ما فعله السيسي في إدارة ملف غزة يدل إننا أمام قائد عظيم يملك أدواته ولم يفرط في شبر من أرض الوطن قائلاً: "إن سيناء خط أحمر ومع ذلك إنجاز لدعم القضية ودخول أكبر كم من المساعدات من قبل مصر للأشقاء في غزة ونجح في الوصول لهدنة بين الطرفين واستعرض عمر عدد من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع منها على سبيل المثال أزدواج قناة السويس وإنشاء 5 أنفاق جديدة لربط سيناء بمصر بالإضافة لنفق الشهيد أحمد حمدي والعاصة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وما شهدته شبكة الطرق بكافة انحاء الجمهورية والمحاور العديدة والتي كان لأسيوط نصيب كبير "ديروط ـ ومنفلوط ـ وأبوتيج "ومشروع حياة كريمة بالإضافة للعديد من المبادرات في القطاع الصحي والتي كان من ضمنها القضاء على فيرس "C".

وطالب عمر الجميع النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم لرد الجميل من خلال الصناديق لإرسال رسالة للعالم أن الشعب المصري يصطف خلف رئيسه.