خبر مؤلم ويوجع القلب.. حمزة العيلي ينعى المخرج الراحل طارق سعيد

حرص الفنان حمزة العيلي، على نعي المخرج الراحل طارق سعيد، الذي وافته المنية فجر اليوم الأحد.

وكتب حمزة العيلي، عبر فيسبوك: «حبيبي وصديقي الغالي المحترم الراقي شديد الإنسانية الأستاذ المخرج طارق سعيد في ذمة الله .. خبر مؤلم ويوجع القلب .. ربنا يرحمك ياحبيبي و يسكنك جنة الفردوس ويصبر قلب الأستاذة أماني و يهون على كل أحبابك يارب وربنا يرحم كل من سبقونا إلى رحمة الله».

وفاة المخرج طارق سعيد

وتوفي المخرج طارق سعيد، فجر اليوم الأحد، بشكل مُفاجئ دون أن يتم الكشف عن سبب الوفاة.

وأعلنت زوجة المخرج طارق سعيد وفاته عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك": وكتبت "النبلاء لم يحتملوا قسوة هذا العالم، ولأنك أنبل إنسان عرفته فى الحياة سافرت في هدوء لا أستطيع أن أقول الوداع، بل إلى اللقاء قريبًا يا أعز وأغلى الناس، آآآه يا كسرة القلب التي لن تجبرها الأيام".

ولم تكشف أسرة المخرج الراحل طارق سعيد، عن موعد وتفاصيل جنازته وعزائه حتى الآن.

والجدير بالذكر أن كانت آخر أعمال المخرج طارق سعيد إخراج مسلسل "قصص القرآن"، الذي قام ببطولته النجم يحيى الفخراني.