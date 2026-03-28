القناة 13 الإسرائيلية : المجلس الوزاري الأمني المصغر ينعقد الليلة

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر من المقرر أن ينعقد الليلة، وفي وقت سابق، شن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، هجوماً حاداً على إسرائيل، رداً على تصريحات منسوبة لرئيس الأركان إيال زامير، محذراً من تداعيات التصعيد العسكري الجاري.



وقال قاليباف إن الرد الإيراني على ما وصفه بالتصعيد الإسرائيلي “سيسرّع من انهيار متواصل” داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، على حد تعبيره، مضيفاً أن تل أبيب تحاول تجاهل التحذيرات المتعلقة بتفاقم الأوضاع الداخلية.



وأشار إلى أن تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي التي تحدثت عن ضغوط كبيرة تواجه الجيش، تعكس بحسب قوله أزمات بنيوية داخل المؤسسة العسكرية، في ظل تعدد الجبهات الممتدة من غزة ولبنان إلى الضفة الغربية، وما يرافقها من استنزاف للقوات.

وأضاف قاليباف أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية قد يؤدي إلى مزيد من التحديات على مستوى الجاهزية والقدرة العملياتية للجيش.