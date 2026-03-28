الدستور يعلن فوز وفاء صبري برئاسة الحزب
كيفية استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية بالموبايل
في 3 تداولات .. الذهب يرتفع 75 جنيهًا بتعاملات اليوم
عايزين سلامة الخليج .. أحمد موسى: مصر تتحرك في عز النار والصواريخ لإنهاء حرب إيران
أحمد موسى: ترامب أقوى وكالة أنباء في العالم.. وبيضرب اللي هو عايزه ومحدش بيوقفه
بدء فعاليات الحملة القومية للتسجيل والترقيم والتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام
القبض على تاجر مخدرات أتلف سيارة موظف في مدينة بدر
أحمد موسى: الناس في مصر بتحمد ربنا على نعمة الأمن والأمان رغم الظروف الصعبة
أحمد موسى: تعرضت لظرف صحي طارئ واتعافى منه
ظروف صعبة على العالم.. تعليق أحمد موسى على استمرار حرب إيران | بث مباشر
تداعيات الحرب.. البحرين تحظر استخدام الطائرات بدون طيار
قلق في البنتاجون من تراجع مخزون صواريخ "توماهوك" مع تصاعد العمليات في إيران

صواريخ توماهوك
فرناس حفظي

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن تصاعد القلق داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بشأن الاستنزاف السريع لمخزون صواريخ "توماهوك"، في ظل العمليات العسكرية المستمرة المرتبطة بالحرب في إيران.


ووفقًا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، أطلقت الولايات المتحدة نحو 850 صاروخا من هذا الطراز منذ بداية التصعيد، ما أدى إلى تراجع المخزون إلى مستويات وُصفت بأنها "مقلقة"، مع تحذيرات من الاقتراب من مرحلة "نفاد الذخيرة".


وتُعد صواريخ "توماهوك" من أهم الأسلحة الاستراتيجية في الترسانة الأمريكية، إذ تتيح تنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى تصل إلى نحو 1600 كيلومتر، دون تعريض الطيارين للخطر، إلا أن إنتاجها محدود ولا يتجاوز بضع مئات سنويًا.


وبحسب التقرير، يناقش مسؤولون أمريكيون إمكانية نقل صواريخ من مناطق انتشار أخرى، مثل المحيطين الهندي والهادئ، إلى الشرق الأوسط، لضمان استمرار العمليات العسكرية.


في المقابل، نفى البنتاغون وجود أزمة، مؤكداً أن القوات الأمريكية "تمتلك كل ما تحتاجه لتنفيذ مهامها" في الوقت والمكان المناسبين.


كما تدرس واشنطن زيادة وتيرة إنتاج الصواريخ، وسط مخاوف من تأثير الاستهلاك المرتفع ليس فقط على العمليات الحالية، بل أيضًا على الجاهزية لأي صراعات محتملة في مناطق أخرى.

