عمليات تمتد لأسابيع.. البنتاجون يضع سيناريو التحرك البري داخل إيران

كشف مسؤولون أمريكيون أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تضع خططًا لاحتمال تنفيذ عمليات برية داخل إيران قد تمتد لأسابيع، في ظل تعزيزات عسكرية متزايدة تشهدها منطقة الشرق الأوسط مع وصول آلاف الجنود وعناصر مشاة البحرية.

وبحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن هذه التحضيرات تأتي ضمن سيناريوهات تصعيد محتملة، في حال قرر الرئيس دونالد ترامب توسيع نطاق المواجهة العسكرية.

وأوضح المسؤولون أن التحرك البري، إذا تم، لن يكون على شكل غزو شامل، بل سيعتمد على عمليات محدودة ودقيقة، تشمل غارات تنفذها قوات خاصة مدعومة بوحدات من المشاة، ضمن استراتيجية تستهدف أهدافًا محددة دون الانخراط في حرب واسعة النطاق.