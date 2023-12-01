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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 1- ديسمبر-2023

الابراج
الابراج

يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها طيبة القلب والكرم وحبه لعمله وحرصه على إتقانه، كما يستطيع تحمل المسئولية فى كل شىء بحياته .

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برج السرطان فى حظك اليوم الجمعة 1- ديسمبر-2023


يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها حبه لعائلته وحرصه على حمايتهم طوال الوقت، كما يسعى لتطوير نفسه من خلال إطلاعه على كل ماهو جديد في مجاله المهنى.
مشاهير برج السرطان
ومن مشاهير برج السرطان العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وفي إطار هذا السياق يقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان، ماليا وعاطفيا وصحيا.
حظك اليوم برج السرطان مهنيا
حاول ولا تيأس أو تستسلم حتى تمضى قدماً في طريقك وتصل لما تحلم به طوال الوقت، وإياك وأن تتجاهل أي فرصة تساعدك على تحقيق ذلك.
برج السرطان اليوم ماليا
الأمور المالية تبدو جيدة هذا اليوم لبرج السرطان ، وتجنب المخاطرة المالية غير الضرورية، كن عمليًا ومعقولًا في الاستثمار أو الإنفاق، وتذكر أن كل قرش له قيمته ، لذا احرص على نفقاتك ، هناك إمكانية لمصدر جديد للدخل ، لذا ابق عينيك مفتوحتين لأي فرص جديدة قد تأتي إليك.
برج السرطان حظك اليوم عاطفيا
اعمل على تقوية علاقتك بشريك حياتك طوال الوقت حتى تعيش معه حياة هادئة مستقرة خالية من المشاكل، ولا تنصت لمن يحاولون إثارة المشاكل بينك وبينه.
برج السرطان حظك اليوم صحيا
اتبع تعليمات الطبيب المعالج ولا تفكر في أي أمر يثير غضبك ويجعلك تشعر بالتوتر والعصبية، حتى تحافظ على استقرار حالتك المزاجية .
برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن يستمر في المضي قدماً بحياته ولا يتوقف مرة أخرى عن تحقيقه لأهدافه التي يحلم بها.
يوم الحظ: الاثنين
لون الحظ: أبيض
رقم الحظ: 2
التوافق اليومي لبرج السرطان
أكثر الأبراج توافق اليوم: السرطان ، الجدي
أقل الأبراج توافق اليوم: برج الحمل ، الميزان

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