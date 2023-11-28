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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.. خطوة جديدة في حياتك

برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم  11/28 /2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.


برج الجوزاء فى حظك اليوم 28/11/2023

العمل هو الشيء الذى يستمتع به مولود برج الجوزاء، فهو يرى أن النجاح والتميز فى العمل أفضل الأهداف التى يجب تحقيقها، كما أنه يربط أى استقرار مادى أو معنوى بالعمل والجد، فهو عادة ما يبحث عن الفرص المميزة.


حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

عليك أن تشارك اليوم زملاءك فى إنجاز الكثير من المهام، وتسليمها فى مواعيدها دون أى تأخير، لأن ذلك قد يؤثر بالسلب فى عملك الفترة المقبلة، فالعمل الجماعي س يشعرك بمتعة قد تجعلك تعمل أكثر طوال الوقت.

برج الجوزاء اليوم صحيا

هذا هو الوقت المناسب للتركيز على صحتك البدنية وإعطاء الأولوية للرعاية الذاتية، فعليك دمج التمارين والأكل الصحى وممارسة تمارين اليوجا، أو أى نشاط جديد يجعلك تشعر بالحيوية والنشاط.

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برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 24-11-2023: حاول أن تسير على نفس الخطى

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برج الجوزاء.. حظك اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.. اتبع نهجا غير تقليدي

برج الجوزاء اليوم عاطفيا

الحب يملأ حياة برج الجوزاء اليوم، سواء كنت أعزب أو فى علاقة، تشجعك النجوم على احتضان حواسك والتواصل مع قلبك، فهذا هو الوقت المناسب للتعبير عن رغباتك والدخول فى تجارب جديدة.

 

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة:

لديك القدرة على تحقيق أى شىء تضعه فى ذهنك، فالفترة المقبلة، سواء كنت تبدأ مشروعا جديدا أو تتخذ خطوة جديدة فى حياتك المهنية، فهذا هو الوقت المناسب لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمضى قدما لتحقق أهدافك، وتذكر أن تثق بحدسك وتدع صوتك الداخلي يرشدك نحو النجاح.

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