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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023: لديك روح المغامرة لكن ثق بنفسك

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد 23 يوليو – 22 أغسطس، ويمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزة أبرزها حب التظاهر بالقوة والاهتمام بالمظهر والعند الشديد.

ونستعرض في هذا التقرير توقعات  برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي


برج الأسد في حظك اليوم 28/11/2023
يحب مولود برج الأسد العيش بحرية دون أى قيود، وهذا ما يجعله دائما يسعى لشراء منزل خاص به، ليعيش بمفرده إلى جانب حبه لعمله كما يسعى للفت أنظار من حوله.


حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني

قد تحصل على تقدير أو ترقية فى العمل، يمكنك احتضان التحديات الجديدة وتولى الأدوار القيادية، دون خوف فلديك الكاريزما والرؤية لإلهام زملائك وإجراء تغييرات إيجابية، لكن ثق بنفسك.

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برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 2023/11/19: قصة حب جديدة

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برج الأسد حظك اليوم عاطفيا

روح المغامرة لديك معدية، وسوف ينجرف شريكك نحو حماسك، خطط معه لقضاء عطلة رومانسية أو جربوا شيئا جديدا معا، و إذا كنت عازبا، فهذا هو الوقت المناسب للقاء أشخاص جدد وتوسيع دائرتك الاجتماعية، كن متفتحا ودع الحب يجدك.

برج الأسد اليوم صحيا

تشعر بالقوة والصحة، وطاقتك الإيجابية سوف تلهم الآخرين، حافظ على عاداتك الصحية وجرب أنشطة جديدة تتحدى بها عقلك وجسمك، تذكر أن تستريح وتستعيد طاقتك عند الحاجة.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

حان الوقت لتحقيق النجاح وتحقيق أهدافك بتفاؤلك وتصميمك، يمكنك تحقيق خطوات كبيرة نحو تحقيق أهدافك، كن منفتحا على التجارب الجديدة واحتضن التغيير لأنه سيؤدى إلى النمو والخير الوفير.

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