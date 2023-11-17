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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد..حظك اليوم الجمعة 17-11-2023 ألقى نظرة فاحصة على ميزانيتك

برج الأسد
برج الأسد

يجيد مولود برج الأسد تنظيم الأعمال وتوزيعها على الآخرين بصورة تحفظ له حق معالجة القضايا الأساسية دون القضايا الهامشية أو التى لا طائل منها.

برج الأسد حظك اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023.. كن مسؤولا عن رأيك

برج الأسد وحظك اليوم السبت 4 نوفمبر 2023|قمة الجاذبية


برج الأسد في حظك اليوم الجمعة  17-11-2023


مواليد برج الأسد شخصيات قوية ترى نفسها دائمًا على صواب، ودودة وطبية القلب تهوى الجدال والدخول فى مناقشات عالية.
مشاهير برج الأسد
ومن مشاهير برج الأسد منه شلبي وتامر حسني، وفي إطار هذا السياق يقدم صدى البلد، توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد مهنيا وعاطفيا وصحيا وماليا.

حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني
تحظى بترقية أو مكافأة فى العمل، كما تتلقى الإشادة على مشروع، التزم بثقتك وإيمانك بأهدافك، واجعل الطموح رفيقك فى الطريق إلى القمة.
برج الاسد اليوم ماليا
برج الأسد اليوم تشعر بالاستقرار المالي لكن لا تدع ذلك يمنعك من توخي الحذر في إنفاقك، وراقب المكاسب وركز على أهدافك المالية طويلة المدى ، تجنب القيام بأي عمليات شراء متهورة واستثمر أموالك بحكمة ، هذا اليوم مناسب لإلقاء نظرة فاحصة على ميزانيتك وإجراء أي تعديلات ضرورية.
برج الأسد حظك اليوم عاطفيا
تبدأ علاقتك العاطفية فى الفتور، وينتابك حالة من الملل من شريك حياتك، حاول أن تجدد علاقتكما، وتذكر كل الأشياء الحلوة التى اعتدتم فعلها سوياً.
برج الأسد اليوم صحيا
التزم بالفحوصات الطبية الدورية، وسارع إلى إجراء الفحوصات، وزيارة طبيب العائلة، إذا شعرت بأى ألم مفاجئ، الحذر واجب
برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة
يرى علماء الفلك أن هذا الأسبوع سوف يشعر مواليد برج االأسد ببعض التكدس فى العمل نتيجة تراكم بعض الأعمال عليهم دون إنهائها، ولكن الأمر فى النهاية سيترك انطباعا هائلا عنهم عند الرؤساء والمديرين فى مجال العمل.

يوم الحظ: الأحد
لون الحظ: ذهبي
رقم الحظ: 19
التوافق اليومي لبرج الأسد
أكثر الأبراج توافق اليوم معك: برج السرطان ، برج الجدي
أقل الأبراج توافق اليوم: الحمل ، الميزان  

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