عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد حظك اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023.. كن مسؤولا عن رأيك

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد 23 يوليو – 22 أغسطس، ويمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزة أبرزها حب التظاهر بالقوة والاهتمام بالمظهر والعند الشديد.

نستعرض في هذا التقرير توقعات برج الأسد وحظك اليوم الأحد11/12/ 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني 11/12/ 2023

مهما كانت الأسباب وانت تتحدث مع  المقربين والأصدقاء، من أكثر صبرا ، حتى ولو أختلفت معهم في وجهة النظر، فلا يجب أن تقتنع بوجهة نظرهم  وهما أيضاً، وكن أكثر صبراً.

txt

برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء | لا تتردد في تقديم الاعتذار لشريكك

txt

برج العذراء حظك اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023.. هدايا وأموال في طريقك

برج الأسد حظك اليوم عاطفيا

عليك أن تقضى بعض الوقت مع عائلتك تعويضاً عن كثرة إتشغالك في العمل، حاول أن تفصل وتكون متفرغ لأسرتك فقط.

برج الأسد اليوم صحيا

مارس التمارين الرياضية المفضلة، حتى تمارسها بشكل منتظم، مع تناول الطعام الصحى قليل الزيوت، الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة والأسماك.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

عليك أن تأخذ قرارك من رأسك ولا تسمع من أي شخص أخر، وكن مسؤولا عن رأيك، لأن هذا القرار سيترتب عليه حياتك فيما بعد، حتى لا تلوم أي شخص أخر.

برج الأسد برج الأسد وحظك اليوم برج الأسد عاطفيا برج الأسد ماليا برج الأسد مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

موضوعات متعلقة

بالخلطة السحرية| طريقة عمل القرنبيط المقرمش.. من الشيف هالة فهمي

8 أسباب وراء طاقتك القليلة والإرهاق والكسل.. اعرفها

على طريقة رضوى الشربيني.. 8 صفات تجدينها في الرجل المناسب

لمحبي الأكلات الفلسطينية.. طريقة عمل فطائر السبانخ بالسماق بمذاق رائع

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زجاجات مياه منتهية الصلاحية؟

فقدان الشهية.. تعرف على أهم طرق الوقاية

أسباب غير متوقعة تسبب فقدان الشهية عند الأطفال.. تعرفي عليها

طبيب يقدم 10 نصائح سحرية تحمي الأطفال من أمراض الخريف بنسبة 70%

ترشيحاتنا

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: فيتوريا حر في اختياراته

صحيفة عبرية تكشف الخطوط العريضة لصفقة محتملة بين حماس وإسرائيل

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

ثروت سويلم: تصريحاتي حول مشاركة الزمالك بالسوبر المصري اتفهمت غلط

ثروت سويلم: اشتباكات الجماهير تشعرنا بالحرج أمام الجهات الأمنية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

أحالتها لمحكمة القاهرة| تطورات جديدة بقضية سلمى الشيمي.. واعترافاتها تضعها بموقف محرج

فيديو

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

في صمت وبعد عام ونصف.. سبب انفصال الفنان ياسر فرج عن زوجته الثانية

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ