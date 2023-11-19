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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 2023/11/19: قصة حب جديدة

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد 23 يوليو – 22 أغسطس، ويمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزة أبرزها حب التظاهر بالقوة والاهتمام بالمظهر والعند الشديد.

نستعرض في هذا التقرير توقعات  برج الأسد وحظك اليوم الأحد 19-11-2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم 19-11-2023 :

قصة حب جديدة قد تأتي في طريقك. قد يبدو لك صديقاً قديماً فجأة أكثر أهمية بالنسبة لك، مما يرسل العلاقة في اتجاه جديد تماماً. ومن الممكن أيضاً أن يحدث العكس. قد يظهر حب قديم مرة أخرى ويعيد إحياء الجانب الفكري من علاقتكما، مما يؤدي إلى تكوين صداقة جديدة من حب قديم. الظروف من حولك تتغير وأنت أيضاً. أنت من النوع الذي يرحب به!

توقعات برج الأسد 19-11-2023 على الصعيد المهني

كان وقتك للتألق في الأمس واليوم يتطلب منك السماح لشخص آخر بأن يسلط الضوء عليه. لا تُفسدي العرض وإلا سيشعر الآخرون بالغيرة والاستياء. لديك الكثير على المحك للمخاطرة بكل شيء في هذه المرحلة. اذهبي مع الريح.

برج الأسد 19-11-2023 على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تحاولي معرفة ما تشعرين به حقاً تجاه علاقتك مع شريكك الأخير أو اهتمامك بالحب. إذا كانت لديكِ مشاعر مختلطة لفترة من الوقت، فخصصي بعض الوقت للتفكير في ما يزعجكِ بالضبط. قد تكون مجرد قضية ثانوية يتم تضخيمها بشكل مبالغ فيه، مما يخلق شعوراً بالعزلة.

برج الأسد 19-11-2023 على الصعيد الصحي

تمنحك محاذاة الكواكب اليوم الفرصة للتفكير في ردود أفعالك. بدلاً من الشعور بالأذى أو الاستياء من شخص ما بسبب ما قاله أو فعله معك، خذي هذا الوقت لملاحظة كيفية رد فعلكِ على هذا الحادث. من المؤكد أن رد فعلكِ صحيح تماماً، لكنكِ تريدين أن تكونِ قادرة على ملاحظته بشكل منفصل عن الشخص الآخر. من هذه المساحة يمكنكِ استخلاص القوة. رفع الأثقال يعد تمريناً جيداً للقيام به .

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