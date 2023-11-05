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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو وحظك اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023|كن أكثر مرونة وهدوء

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير).. يتسم الأشخاص المولودين خلال هذه الفترة بالقدرة على تكوين الثروات والتلقائية في التعامل مع الآخرين.

نستعرض لكم توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي.


توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأحد 5 نوفمبر2023: 

تحلم اليوم بزيارة بعض الأماكن البعيدة وربما تفكر في طلب إجازة طويلة للسفر برا لمكان لم تفكر في زيارته من قبل، واحذر فهذا اليوم غير مناسب لتنفيذ هذه الفكرة أو لتنفيذ أي خطة، وأمورك العاطفية ربما تتغير فجأة اليوم بسبب بعض المشاكل التي تحدث بينك وبين الشريك.


حظك اليوم برج الدلو مهنيا

عليك أن تصبر مع الناس التي تتعامل معها، ولا تغضب من أقل شيء، ولا تتمسك برأيك، وكن أكثر مرونة، حتى تحقق طموحك في وظيفتك، بكل هدوء.

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حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

عليك أن تتعرف على شريك حياة جديد ليكون داعم لك وتشعر بالسعادة في وجوده، وأن يكون به الكثير من الصفات الروحية والفكرية التي تبحث عنها، لسعادة مطلقة.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحي

قلل من تناول الكافيين الذى تتناوله خلال ساعات اليوم، والذى يجعلك مستيقظ لأكبر فترة من الوقت، ونام بشكل مبكر، مع الحرص على تناول اللبن في المساء إذا شعرت بالأرق.

برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

حاول أن تمارس الهوايات المحببة لك، وجد لها الوقت، حتى تشعر بالسعادة، وتخرج من نفسك الطاقة السلبية، وتستمد الطاقة الإيجابية، مع السفر لبعض الوقت للخارج.

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