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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب حظك اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023: تخلص من العلاقات المزعجة

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الغموض، والوصول إلى أهدافه  والنظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 15 أكتوبر2023  على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية

 

توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

يوم هادئ وجميل كالبارحة. حركة الكواكب تدعمك وتمنحك طاقة إيجابية تشجعك على القيام بكل ما هو مفيد، وستلاحظ هذه الطاقة عندما تتواصل أو تتفاعل مع الآخرين. حاول أن تستغل هذه الفرصة. اجتمع اليوم مع الأصدقاء والعائلة وقوموا بزيارة مكان ما.


برج العقرب حظك اليوم مهنيا

نجاحاتك الحالية ما هى إلا تراكمات لسنوات طويلة من العمل والاجتهاد والصبر، اعلم أن هناك أهداف أخرى سوف تتحقق قريباً، وذلك بمجهودك وبالنتائج التى تحققها، فحدد قراراتك وانظر للمستقبل الذى سوف يكون مبهراً.

 

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برج العقرب حظك اليوم عاطفيا

تعيش حياة سعيدة وهادئة وذلك بفضل الحب والتفاهم الذى بينك وبين شريك حياتك، وحرصك الدائم على تقوية هذه العلاقة طوال الوقت.


برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

فترة ممتازة على كل النواحى، تخطيطك جيد، لذلك استمر فى السعى والنجاح سيكون حليفك فى النهاية وتصل للهدف الذى تحلم به طوال الوقت.

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